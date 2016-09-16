Санитарно-эпидемиологическая ситуация в зоне паводка в Приморье стабильна

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в зоне паводка в Приморье остается стабильной.

Случаев групповой заболеваемости кишечными или другими инфекциями не регистрируется, однако вода в источниках многих сел непригодна для питья. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

"Эпидемическая ситуация по инфекционным и паразитарным заболеваниям оценивается как стабильная. Групповой заболеваемости не регистрируется", - отмечает ведомство.

С 7 сентября во всех пострадавших от паводка районах Приморского края начали работу выездные бригады Роспотребнадзора. Главной их заботой стал контроль за качеством питьевой воды, открытых водоемов и сточных вод. За время наблюдения отобрано 179 проб питьевой воды для лабораторных исследований. Также в 2 раза увеличена частота отбора проб из систем централизованного холодного водоснабжения в зоне подтопления.

По данным мониторинга, вода в источниках многих сел остается непригодной для питья. Например, в Уссурийском городском округе 24 источника питьевой воды в сельских населенных пунктах нуждаются в дезинфекции.

Из колодцев производится полная откачка воды для последующей их очистки и дезинфекции всех поверхностей, уточнили ТАСС в пресс- службе администрации округа.

По состоянию на 16 сентября в регионе остаются подтопленными 434 жилых дома в 5 муниципальных образованиях. Кроме этого, 835 приусадебных участков остаются в зоне подтопления. Тем не менее, за сутки от воды освободились 89 жилых домов и 148 приусадебных участков.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.