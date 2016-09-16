В Мексике убит главный редактор еженедельника El Gráfico De La Sierra

"Трансконтейнер" 22 сентября начнет размещение биржевых бондов на 5 млрд руб.Транспорт 16 сентября, 11:57
Экипажи Ил-38Н будут круглосуточно искать субмарины условного противника на КамчаткеАрмия и ОПК 16 сентября, 11:33
Оправданные по делу о вандализме руферы получили более 2 млн руб. компенсацийПроисшествия 16 сентября, 11:29
Размер книги заявок на евробонды Globalports превысил $1 млрдТранспорт 16 сентября, 11:27
Первый контейнерный поезд из китайского Гуанчжоу прибыл в Калужскую областьТранспорт 16 сентября, 11:22
Уральский литейщик ищет место для "неприкаянного" памятника Николаю IIНовости Урала 16 сентября, 11:18
Российской госохране исполняется 135 летПолитика 16 сентября, 10:59
ГК "Фармконтракт" идет в спортНовости партнеров 16 сентября, 10:59
Американский телеведущий взъерошил волосы ТрампаМеждународная панорама 16 сентября, 10:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 16 сентября. /ТАСС/. Неизвестные преступники расстреляли в Мексике главного редактора еженедельника El Gráfico De La Sierra Аурелио Кампоса. Как сообщило в четверг агентство EFE, он получил несколько пулевых ранений, от которых скончался в госпитале центрального штата Пуэбла.
Журналиста обстреляли бандиты в тот момент, когда он направлялся домой на автомобиле. Преступники скрылись, их розыск пока не дал результатов.
Следственные органы не выдвигали версий о вероятных причинах расправы. Не исключается, что ей могла стать профессиональная деятельность: издание, которое возглавлял Кампос, занималось публикацией материалов из криминальной хроники.
Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) Мексики решительно осудила убийство Кампоса и призвала правоохранительные органы принять все меры для поимки преступников. НКПЧ начала собственное расследование расправы и обратилась к властям с просьбой обеспечить безопасность членов семьи погибшего журналиста.
Мексика считается одной из самых опасных стран в мире для осуществления журналистской деятельности. По данным правозащитников, с 2000 года от рук бандитов в латиноамериканской республике погибли 118 журналистов, многие из этих убийств до сих пор не раскрыты.