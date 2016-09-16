В Мексике убит главный редактор еженедельника El Gráfico De La Sierra

МЕХИКО, 16 сентября. /ТАСС/. Неизвестные преступники расстреляли в Мексике главного редактора еженедельника El Gráfico De La Sierra Аурелио Кампоса. Как сообщило в четверг агентство EFE, он получил несколько пулевых ранений, от которых скончался в госпитале центрального штата Пуэбла.

Журналиста обстреляли бандиты в тот момент, когда он направлялся домой на автомобиле. Преступники скрылись, их розыск пока не дал результатов.

Следственные органы не выдвигали версий о вероятных причинах расправы. Не исключается, что ей могла стать профессиональная деятельность: издание, которое возглавлял Кампос, занималось публикацией материалов из криминальной хроники.

Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) Мексики решительно осудила убийство Кампоса и призвала правоохранительные органы принять все меры для поимки преступников. НКПЧ начала собственное расследование расправы и обратилась к властям с просьбой обеспечить безопасность членов семьи погибшего журналиста.

Мексика считается одной из самых опасных стран в мире для осуществления журналистской деятельности. По данным правозащитников, с 2000 года от рук бандитов в латиноамериканской республике погибли 118 журналистов, многие из этих убийств до сих пор не раскрыты.