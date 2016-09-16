МАХАЧКАЛА, 16 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана начала проверку информации о случаях женского обрезания в регионе по поручению Генеральной прокуратуры РФ. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова.

"Прокуратура Дагестана по поручению Генеральной прокуратуры РФ приступила к рассмотрению информации о случаях женского обрезания в республике. Это обращение будет рассмотрено в установленном порядке", - сказала она.

Ранее на сайте автономной некоммерческой организации "Правовая инициатива - Астрея" был опубликован отчет, в котором представители организации рассказывали о незаконных хирургических манипуляциях, посягающих на половую неприкосновенность девочек-подростков, которые проводятся в некоторых труднодоступных населенных пунктах Дагестана.

В середине августа депутат Мария Максакова-Игенбергс ("Единая Россия") внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за женское обрезание, установив наказание за него в виде лишения свободы на срок вплоть до 10 лет.

Пакет документов размещен в электронной базе Госдумы. Законопроектом предлагается ввести в Уголовный кодекс (УК) РФ следующий состав: "дискриминация, совершенная в отношении женщины по религиозным мотивам и выраженная в частичном или полном удалении внешних гениталий, объясняемом целями религиозного культа". Наказание за это деяние может быть установлено в виде лишения свободы "на срок от 5 до 7 лет".

При этом аналогичное действие, совершенное в отношении несовершеннолетней, предлагается карать лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.