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Источник рассказал, что семья Захарченко не скрывалась от следствия

Происшествия
16 сентября, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Собеседник агентства заявил, что сейчас родственники полковника находятся в Ростовской области, и это известно правоохранительным органам
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Дмитрий Захарченко

Дмитрий Захарченко

© АГН "Москва"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Родственники заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, арестованного по обвинению в получении взятки, не скрывались от правоохранительных органов, о чем писали ранее некоторые СМИ. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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"Они не скрывались, правоохранительным органам известно их местонахождение. В настоящее время они уехали из Москвы и находятся в Ростовской области, откуда родом сам Захарченко", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат Захарченко Юрий Новиков ранее сообщил, что он не располагает сведениями о местонахождении родственников его подзащитного.

По данным источника, в деле Захарченко могут появиться новые фигуранты, а уголовное дело в его отношении может дополниться новыми статьями УК РФ. Пока он обвиняется в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предварительному следствию.

Следствие также проверит, на какие средства приобреталась недвижимость его родственников. "Всего на семью Захарченко оформлено пять квартир и загородный дом в Подмосковье. Это дорогая, элитная недвижимость. Квартиры, записанные на родственников, расположены в Якиманском переулке, на Пречистенской набережной, а также на Мичуринском и Ломоносовском проспектах, одна из которых была приспособлена для хранения денег", - сообщил источник, отметив, что сам полковник жил в квартире на Кутузовском проспекте.

10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко. При обыске в квартире его сестры было изъято более 120 млн долларов и 2 млн евро.

Хищение у Нота-банка

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Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что уголовное дело в отношении Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка. По данным источника, обвиняемый, будучи хорошо знаком с финансовым директором банка Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как отметил источник, найденная при обыске валюта на 8,5 млрд рублей является частью похищенных у банка денег.

Защита Захарченко утверждает, что он не имеет отношения к делу Нота-банка. По словам адвоката, Марчукову его подзащитный знал, но об обысках не предупреждал и дело не расследовал.

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