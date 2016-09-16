Минобрнауки: умершая на уроке танцев школьница имела все медсправки для посещения занятий

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Новосибирская школьница, скончавшаяся на уроке танцев, имела разрешение на посещение занятий и все необходимые медсправки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

"По предварительной информации, поступившей из региона, ученица, согласно медицинским справкам, была здорова и имела разрешение на посещение занятий танцев", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что это были вечерние занятия, организованные образовательным учреждением как дополнительное образование детей. Девочке стало плохо во время разминки, после чего незамедлительно была вызвана скорая помощь.

"Министерство экстренно связалось с регионом для выяснения деталей случившейся трагедии на уроке танцев в одной из школ Новосибирска и готово в случае необходимости оказать помощь следствию", - подчеркнули в ведомстве.

Как ранее сообщалось, по факту смерти 13-летней девочки во время урока танцев в одной из общеобразовательных школ Ленинского района Новосибирска проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать оценку своевременности и качества оказания медицинской помощи школьнице.