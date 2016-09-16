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Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с парома

Происшествия
16 сентября, 15:05 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Дамира Хайрулина
В результате происшествия никто не пострадал, ЧП не повлияло на работу причала
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© Лев Федосеев/ТАСС, архив

КАЗАНЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Автомобиль "Лада Приора" упал с аппарели парома при подходе к причалу порта "Крым", пострадавших нет, сообщает в пятницу пресс-служба ООО "Морская дирекция".

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"Водитель легкового автомобиля "Лада Приора", находясь на борту парома "Протопорос-IV", самовольно начал движение автомобиля до окончания швартовки судна. В результате автотранспортное средство выпало в воду и затонуло перед причальной стенкой", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. "Водитель находился в автомобиле один, пассажиров в транспортном средстве на момент ЧП не было", - уточнила представитель пресс-службы Анна Дятловская.

По ее слова, ЧП "в целом не повлияло на работу причала". "Конечно, причал не работал в течение того времени, пока службы извлекали упавший в воду автомобиль, но в целом работа причала нарушена не была", - отметила она.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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