Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с парома

Колонна из пожарных машин прошла крестным ходом в ЕкатеринбургеОбщество 16 сентября, 15:53
Грузооборот НМТП за 8 месяцев вырос на 6,3%, до 98,4 млн тоннТранспорт 16 сентября, 15:42
Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходныеМосква 16 сентября, 15:38
Austrian Airlines запретила пассажирам использовать Samsung Galaxy Note 7 во время полетаЭкономика и бизнес 16 сентября, 15:31
AFP: Франция передала Египту второй "Мистраль"Международная панорама 16 сентября, 15:17
Набиуллина: инфляция в РФ по итогам 2016 года составит 5,5-6%Экономика и бизнес 16 сентября, 15:15
На востоке России наступил день тишины перед выборами в ГосдумуПолитика 16 сентября, 15:10
Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с паромаПроисшествия 16 сентября, 15:05
Samsung возобновит продажу Galaxy Note 7 в Южной Корее 28 сентябряЭкономика и бизнес 16 сентября, 14:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Автомобиль "Лада Приора" упал с аппарели парома при подходе к причалу порта "Крым", пострадавших нет, сообщает в пятницу пресс-служба ООО "Морская дирекция".
"Водитель легкового автомобиля "Лада Приора", находясь на борту парома "Протопорос-IV", самовольно начал движение автомобиля до окончания швартовки судна. В результате автотранспортное средство выпало в воду и затонуло перед причальной стенкой", - сказали в пресс-службе.
Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. "Водитель находился в автомобиле один, пассажиров в транспортном средстве на момент ЧП не было", - уточнила представитель пресс-службы Анна Дятловская.
По ее слова, ЧП "в целом не повлияло на работу причала". "Конечно, причал не работал в течение того времени, пока службы извлекали упавший в воду автомобиль, но в целом работа причала нарушена не была", - отметила она.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.