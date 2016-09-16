При утилизации боеприпасов под Калининградом погиб человек

КАЛИНИНГРАД, 16 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Один человек погиб, трое пострадали при утилизации боеприпасов под Калининградом на специализированном полигоне, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Калининградской области Елена Ермолаева.

"Сегодня в 17:00 местного времени (18:00 мск) поступило сообщение о том, что в Гвардейском районе на специализированном полигоне ЗАО "Форпост Балтики плюс" при утилизации взрывоопасных предметов прогремел взрыв. В результате один человек погиб, трое пострадали и с различными травмами были госпитализированы", - рассказала Ермолаева.

Она пояснила, что речь идет о специалистах этой компании, которая занимается разминированием и утилизацией боеприпасов, имеет на этот вид деятельности соответствующую лицензию.

Представитель СК не смогла уточнить степень тяжести полученных травм, а также обстоятельства ЧП.

По информации Ермолаевой, в настоящее время на месте происшествия работают следователи, представители других правоохранительных органов, изъята документация компании. На месте ЧП также находятся взрывотехники, эксперты-криминалисты. По результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.