СК начал проверку по факту взрыва на полигоне под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 17 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту взрыва на специализированном полигоне, принадлежащем ЗАО "Форпост Балтики плюс" под Калининградом вечером 16 сентября. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Калининградской области.

"По предварительным данным, 16 сентября около 17 часов на специализированном полигоне, принадлежащем ЗАО "Форпост Балтики плюс", при выполнении работ по утилизации взрывоопасных объектов пострадали четверо работников предприятия. Один погиб на месте, трое доставлены в больницу, - говорится в сообщении, размещенном сегодня на официальном сайте ведомства. - По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Калининградской области проводится доследственная проверка".

На месте происшествия работают следователи, следователи-криминалисты регионального следственного управления СК. Выясняются все обстоятельства происшедшего. В ЗАО "Форпост Балтики плюс" изъята правоустанавливающая документация. Установлено, что компания имела лицензию на право проводить работы по уничтожению взрывоопасных объектов.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.