НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Мать и двое детей погибли в пожаре в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщил источник в региональном следственном управлении СК.

По сведениям источника, пожар произошел в субботу днем в квартире девятиэтажного дома в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

"По предварительным данным, в пожаре погибла женщина, трое ее детей были госпитализированы, впоследствии двое из них скончались в больнице", - сообщил собеседник агентства. Подробности происшествия уточняются.

В настоящее время пожар потушен.

СК проводит проверку

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку по факту гибели женщины и двоих ее детей, сообщила ТАСС старший помощник руководителя управления по связям со СМИ Юлия Склярова.

"Следователи СК организовали проверку по факту гибели матери и детей в результате пожара в Сормовском районе Нижнего Новгорода", - сказала она.

В СК добавили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.