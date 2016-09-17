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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Мать и двое детей погибли в пожаре в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщил источник в региональном следственном управлении СК.
По сведениям источника, пожар произошел в субботу днем в квартире девятиэтажного дома в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
"По предварительным данным, в пожаре погибла женщина, трое ее детей были госпитализированы, впоследствии двое из них скончались в больнице", - сообщил собеседник агентства. Подробности происшествия уточняются.
В настоящее время пожар потушен.
Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку по факту гибели женщины и двоих ее детей, сообщила ТАСС старший помощник руководителя управления по связям со СМИ Юлия Склярова.
"Следователи СК организовали проверку по факту гибели матери и детей в результате пожара в Сормовском районе Нижнего Новгорода", - сказала она.
В СК добавили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.