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Мать и двое детей погибли в пожаре в Нижнем Новгороде

Происшествия
17 сентября, 14:57 дата обновления: 17 сентября, 15:33 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Михаил Селиванов
Пожар произошел в субботу днем в квартире девятиэтажного дома, подробности происшествия уточняются
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Мать и двое детей погибли в пожаре в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщил источник в региональном следственном управлении СК.

По сведениям источника, пожар произошел в субботу днем в квартире девятиэтажного дома в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

"По предварительным данным, в пожаре погибла женщина, трое ее детей были госпитализированы, впоследствии двое из них скончались в больнице", - сообщил собеседник агентства. Подробности происшествия уточняются.

В настоящее время пожар потушен.

СК проводит проверку

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку по факту гибели женщины и двоих ее детей, сообщила ТАСС старший помощник руководителя управления по связям со СМИ Юлия Склярова.

"Следователи СК организовали проверку по факту гибели матери и детей в результате пожара в Сормовском районе Нижнего Новгорода", - сказала она.

В СК добавили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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