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Пять человек спасено при пожаре в центре Москвы

Происшествия
17 сентября, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС
Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии
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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Пять человек спасено при пожаре в квартире в центре Москвы, один из них в тяжелом состоянии госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве.

"Пожар на площади 20 квадратных метров произошел в доме 21 на улице Земляной Вал. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС из горящей квартиры спасли одного человека, который в тяжелом состоянии госпитализирован. Из соседней квартиры спасено двое взрослых и двое детей - они не пострадали", - сказал собеседник агентства.

Причина пожара устанавливается.

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