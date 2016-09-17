Пять человек спасено при пожаре в центре Москвы

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Пять человек спасено при пожаре в квартире в центре Москвы, один из них в тяжелом состоянии госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве.
"Пожар на площади 20 квадратных метров произошел в доме 21 на улице Земляной Вал. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС из горящей квартиры спасли одного человека, который в тяжелом состоянии госпитализирован. Из соседней квартиры спасено двое взрослых и двое детей - они не пострадали", - сказал собеседник агентства.
Причина пожара устанавливается.