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Священнику Глебу Грозовскому предъявлено обвинение в педофилии

Происшествия
17 сентября, 18:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, сентября. /ТАСС
Грозовский, ранее экстрадированный в Россию из Израиля, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург
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Глеб Грозовский

Глеб Грозовский

© Пресс-служба МВД РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Священнослужителю Глебу Грозовскому, этапированному из Москвы в Санкт- Петербург, предъявлено обвинение в совершении преступлений сексуального характера в отношении трех школьниц.

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Подозреваемого в педофилии священника Грозовского экстрадируют в РФ

Об этом сообщает Главное следственное управление (ГСУ) СК России по Санкт-Петербургу.

"Из Москвы в Санкт-Петербург сегодня доставлен Грозовский, ранее экстрадированный в Россию из Государства Израиль, которому в тот же день предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений", - говорится в сообщении.

По версии следствия, летом 2011 года Грозовский в православном детском лагере в Ленинградской области совершил в отношении малолетней девочки "действия сексуального характера с особым цинизмом, используя беспомощное состояние потерпевшей в силу возраста". В июне 2013 года уже на территории Греции Грозовский совершил "действия сексуального характера" в отношении девочек 2001 и 2004 годов рождения в лагере православного детско-юношеского клуба, считает следствие.

Грозовский скрылся от уголовного преследования и в октябре 2013 года был объявлен в международный розыск. В апреле 2014 года в связи с установлением местонахождения Грозовского на территории Израиля Генеральная прокуратура РФ направила запрос о его выдаче, который был удовлетворен в сентябре 2016 года. На прошлой неделе священника в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры и ФСИН доставили в Москву.

 

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