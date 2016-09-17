В результате стрельбы в Орландо погиб один человек

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НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Один человек погиб, еще шесть получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестным в американском городе Орландо (штат Флорида). Об этом сообщил телеканал ABC.
По его данным, стрельба произошла на автомобильной парковке рядом с одним из местных баров. По предварительным данным, огонь был открыт из проезжавшего мимо автомобиля. Полиция разыскивает злоумышленника.
В июне этого года в Орландо произошла бойня, которая считается самой кровавой в новейшей истории США. 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин вошел в гей-клуб Florida Pulse и открыл огонь из винтовки и пистолета. Он застрелил 49 человек и ранил еще 53, после чего его ликвидировала полиция.