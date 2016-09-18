Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Ростове-на-Дону увеличилось до 21 человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Число пострадавших в результате ДТП с участием маршрутки в Ростове-на-Дону увеличилось до 21 человека, среди них есть дети, сообщила корреспонденту ТАСС официальный представитель ГУ МВД по Ростовской области Наталья Устименко.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших и одном погибшем.

"В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. Всего за медицинской помощью обратился 21 человек, среди них двое детей и водитель маршрутного такси", - сказала Устименко.

Инцидент произошел накануне вечером в микрорайоне Александровка. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Mitsubishi Galant, который выехал на полосу встречного движения. Всего в маршрутке, по данным МВД по Ростовской области, находились 26 человек.