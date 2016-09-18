Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Ростове-на-Дону увеличилось до 21 человека

Происшествия
18 сентября, 11:10 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Ранее сообщалось о 19 пострадавших и одном погибшем
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Число пострадавших в результате ДТП с участием маршрутки в Ростове-на-Дону увеличилось до 21 человека, среди них есть дети, сообщила корреспонденту ТАСС официальный представитель ГУ МВД по Ростовской области Наталья Устименко.

Смотрите также
Как сократить число ДТП: план правительства и инициативы Госдумы

Ранее сообщалось о 19 пострадавших и одном погибшем.

"В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. Всего за медицинской помощью обратился 21 человек, среди них двое детей и водитель маршрутного такси", - сказала Устименко.

Инцидент произошел накануне вечером в микрорайоне Александровка. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Mitsubishi Galant, который выехал на полосу встречного движения. Всего в маршрутке, по данным МВД по Ростовской области, находились 26 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова пригласила Пауэр посетить Сирию, чтобы узнать значение слова "стыд"
2
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
3
СМИ: у посольства РФ в Киеве начались беспорядки
4
Единый день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах
5
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
6
В Бельгии ребенка впервые подвергли эвтаназии
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама