В Киеве погиб замглавы администрации президента Украины

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Заместитель главы администрации президента Украины (АПУ) Андрей Таранов погиб на Днепре в районе Гаванского моста в Киеве. Об этом сообщил представитель национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"У нас летальный случай на воде, в следствие чего погиб заместитель главы АПУ Андрей Таранов. По предварительной информации, транспортное средство, которым он управлял, а именно скутер (водный мотоцикл), столкнулся с другим плавсредством", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Представитель полиции добавил, что на месте происшествия работает следственная группа, проводятся экспертизы, необходимые для установления причин произошедшего. Открыто уголовное дело по статье "Нарушение действующих правил на транспорте".

Ранее украинское издание УНН сообщило о гибели Таранова на Днепре в Киеве в результате столкновения его водного мотоцикла с баржей.

Андрей Таранов был назначен на должность заместителя главы администрации президента 26 декабря 2014 года.