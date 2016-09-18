Полиция опровергла сообщения о драке и повреждении машин на западе Москвы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Никакой крупной драки с повреждением нескольких автомобилей на западе Москвы не зафиксировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Ранее некоторые СМИ сообщили о драке с участием шести человек на Боровском шоссе, в ходе которой были повреждены автомобили.

Как рассказали в главке, на службу "02" позвонила жительница дома 29 на Боровском шоссе. Она сообщила о двух дерущихся во дворе пьяных мужчинах, которые якобы могут повредить ее припаркованную машину.

"Прибывшие на место потасовки сотрудники полиции задержали указанных граждан и доставили их в отдел для разбирательства. Никаких поврежденных машин на месте происшествия не обнаружено", - сказали в пресс-службе.