На западе МКАД столкнулись четыре машины, движение затруднено

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Четыре легковых автомобиля столкнулись на западной части Московской кольцевой автодороги (МКАД), пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"ДТП с участием четырех машин произошло на 49-м км внешней стороны МКАД. Пострадавших нет, автомобили получили незначительные повреждения", - сказали в пресс-службе.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые устанавливают причину аварии.
В управлении призвали водителей быть внимательными при проезде указанного участка кольцевой дороги.