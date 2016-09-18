На западе МКАД столкнулись четыре машины, движение затруднено

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Четыре легковых автомобиля столкнулись на западной части Московской кольцевой автодороги (МКАД), пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"ДТП с участием четырех машин произошло на 49-м км внешней стороны МКАД. Пострадавших нет, автомобили получили незначительные повреждения", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые устанавливают причину аварии.

В управлении призвали водителей быть внимательными при проезде указанного участка кольцевой дороги.