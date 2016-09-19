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Военнослужащий-срочник из Белгородской области погиб на Сахалине

Происшествия
19 сентября, 6:11 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
По предварительной информации, происшествие случилось 16 или 17 сентября, на солдата обвалилась бетонная стена
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Обстоятельства гибели солдата-срочника из Белгородской области выясняют на Сахалине, сообщили ТАСС в 318-м военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Восточному военному округу.

"Солдат-срочник из Белгородской области погиб в одной из воинских частей Анивского района Сахалинской области. По данному факту проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, происшествие случилось 16 или 17 сентября, на солдата обвалилась бетонная стена. 20 сентября тело погибшего будет отправлено в Белгород.

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