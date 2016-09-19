Суд оставил под арестом 37 млн рублей, принадлежащих сыну экс-главы РКК "Энергия"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд отказал в снятии обеспечительного ареста, наложенного на более чем 37 млн рублей, принадлежащих сыну экс-главы Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Виталия Лопоты Ивану. Таким образом, было отказано в апелляционной жалобе защиты.

"Постановление Басманного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения", - огласил судья.

Денежные средства Ивана Лопоты останутся под арестом еще как минимум до 14 января 2017 года - на срок предварительного следствия.

Дело РКК "Энергия"

Виталий Лопота был взят под домашний арест, но позже освобожден под подписку о невыезде. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, повлекших тяжкие последствия"). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

По версии следствия, в 2010 году Лопота, являясь президентом ОАО РКК "Энергия", дал указания руководству дочернего предприятия ЗАО "Завод экспериментального машиностроения" РКК "Энергия" о предоставлении займов двум компаниям, участвующим в коммерческом проекте "Морской старт". Эти средства должны были быть использованы в качестве авансов по договорам на изготовление пилотируемых кораблей в рамках государственных и иных контрактов. При этом займы предоставлялись аффилированным организациям на невыгодных для РКК "Энергия" условиях.

Как считает следствие, "в результате злоупотребления Лопотой своими полномочиями причинен существенный вред законным интересам ОАО "РКК "Энергия" и охраняемым законом интересам государства, владеющего 38% акций корпорации, в виде материального ущерба на сумму не менее 77 млн 930 тыс. рублей".