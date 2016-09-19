Защита подозреваемого в мошенничестве экс-сотрудника ФСБ обжаловала арест

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Защита арестованного по подозрению в мошенничестве бывшего сотрудника управления ФСБ по Москве и области Владислава Новикова обжаловала избранную ему меру пресечения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат подозреваемого Дагир Хасавов.
"Мы сегодня обжаловали решение суда об аресте Новикова, считаем его незаконным и необоснованным", - сказал защитник. Как ожидается, в ближайшее время аналогичную апелляционную жалобу подадут адвокаты второго фигуранта уголовного дела - действующего сотрудника УФСБ Карена Краюхина.
Московский гарнизонный военный суд 16 сентября арестовал Краюхина и Новикова до 6 ноября по подозрению в мошенничестве на 5 млн рублей.
По данным следствия, в результате проведенной в марте этого года сотрудниками столичного управления ФМС проверки строительной площадки компании Esta construction было возбуждено административное производство в связи с выявленными нарушениями миграционного законодательства. После этого юрист компании Валериан Кочергин обратился к Новикову и Краюхину, с которыми был в приятельских отношениях, с просьбой перевести административное взыскание с юридического лица на должностное лицо компании. В этом случае сумма наложенного штрафа могла сократиться с 37,6 млн рублей до 100 тыс. рублей.
Как считает следствие, Новиков и Краюхин потребовали за свое содействие 5 млн рублей, при этом никакой возможности освободить компанию от административной ответственности они не имели.