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Защита подозреваемого в мошенничестве экс-сотрудника ФСБ обжаловала арест

Происшествия
19 сентября, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Как ожидается, в ближайшее время аналогичную апелляционную жалобу подадут адвокаты второго фигуранта уголовного дела
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Защита арестованного по подозрению в мошенничестве бывшего сотрудника управления ФСБ по Москве и области Владислава Новикова обжаловала избранную ему меру пресечения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат подозреваемого Дагир Хасавов.

"Мы сегодня обжаловали решение суда об аресте Новикова, считаем его незаконным и необоснованным", - сказал защитник. Как ожидается, в ближайшее время аналогичную апелляционную жалобу подадут адвокаты второго фигуранта уголовного дела - действующего сотрудника УФСБ Карена Краюхина.

Московский гарнизонный военный суд 16 сентября арестовал Краюхина и Новикова до 6 ноября по подозрению в мошенничестве на 5 млн рублей.

По данным следствия, в результате проведенной в марте этого года сотрудниками столичного управления ФМС проверки строительной площадки компании Esta construction было возбуждено административное производство в связи с выявленными нарушениями миграционного законодательства. После этого юрист компании Валериан Кочергин обратился к Новикову и Краюхину, с которыми был в приятельских отношениях, с просьбой перевести административное взыскание с юридического лица на должностное лицо компании. В этом случае сумма наложенного штрафа могла сократиться с 37,6 млн рублей до 100 тыс. рублей.

Как считает следствие, Новиков и Краюхин потребовали за свое содействие 5 млн рублей, при этом никакой возможности освободить компанию от административной ответственности они не имели.

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