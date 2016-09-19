Тропический шторм "Пэйн" у побережья Мексики достиг силы урагана

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МЕХИКО, 19 сентября. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Циклон "Пэйн" у тихоокеанского побережья Мексики набрал силу урагана первой (из пяти) категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом в понедельник сообщила Национальная метеорологическая служба.
По ее данным, скорость ветра в пределах урагана достигает 33,3 м/с (120 км/ч) с порывами до 41,7 м/с (150 км/ч). "Пэйн" находится примерно в 450 км от берегов штата Нижняя Калифорния Южная и движется на северо-запад со скоростью 6,7 м/с (24 км/ч).
"Ураган "Пэйн" обрушит очень мощные грозы на ряд районов штата Нижняя Калифорния Южная", - отмечается в сообщении SMN. В штатах Мехико, Морелос и Пуэбла и в столице страны ожидается выпадение от 50 до 75 мм осадков. В связи с повышением риска схода селей и оползней, а также повреждения дорог и мостов власти призвали население "соблюдать повышенные меры предосторожности и следить за оповещениями системы гражданской обороны и руководства" на местах.
В августе не менее 49 мексиканцев стали жертвами тропического шторма "Эрл". Основной удар стихии пришелся на штаты Веракрус и Пуэбла.