В Москве грабитель отобрал у курьера магазина ноутбук, стоимостью 180 тысяч рублей

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Неизвестный, угрожая пистолетом, отобрал у курьера магазина на юго-западе Москвы ноутбук, стоимостью 180 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.
"Нападение на курьера совершено в подъезде дома 91 на Ленинском проспекте. Грабитель в медицинской маске, угрожая пистолетом, отобрал ноутбук, принадлежащий интернет-магазину, после чего скрылся. Ущерб составил 184 тысячи рублей", - сказали в пресс-службе.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия для установления и задержания преступника.