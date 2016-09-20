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В Москве грабитель отобрал у курьера магазина ноутбук, стоимостью 180 тысяч рублей

Происшествия
20 сентября, 7:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия для установления и задержания преступника
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Неизвестный, угрожая пистолетом, отобрал у курьера магазина на юго-западе Москвы ноутбук, стоимостью 180 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Нападение на курьера совершено в подъезде дома 91 на Ленинском проспекте. Грабитель в медицинской маске, угрожая пистолетом, отобрал ноутбук, принадлежащий интернет-магазину, после чего скрылся. Ущерб составил 184 тысячи рублей", - сказали в пресс-службе.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия для установления и задержания преступника.

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