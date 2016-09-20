В Новой Москве мотоциклист сбил насмерть пенсионера и сам погиб в ДТП

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мотоциклист сбил насмерть пенсионера в поселке Внуково в Новой Москве, столкнулся с автомобилем Toyota и сам погиб в ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.
По данным главка, авария произошла накануне вечером на Староборовском шоссе. "Житель Подмосковья, управляя мотоциклом Stels, не справился с управлением, совершил наезд на мужчину 1937 года рождения, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. После наезда на пешехода байкер столкнулся с автомобилем Toyota. На месте ЧП погибли пешеход и сам мотоциклист", - сказали в пресс-службе.