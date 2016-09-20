Десятки людей пострадали, один пропал без вести из-за тайфуна в Японии

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ТОКИО, 20 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. По меньшей мере 30 человек пострадали, еще один пропал без вести вследствие тайфуна "Малакас", который перемещается над центральной частью Японии. В настоящее время он движется на северо-восток в сторону столицы, в оставленных непогодой районах нарушено транспортное сообщение, тысячам людей рекомендовано эвакуироваться в специально оборудованные убежища.
Большинство травм у пострадавших вызваны последствиями обильного выпадения осадков, из-за чего в ряде районов юго-западного острова Кюсю, принявшего на себя минувшей ночью первый удар стихии, сошли оползни. В префектуре Кагосима селевой поток вывел из строя автомобильную трассу, там же полностью разрушено здание. В горах префектуры Нагано, где из-за приближения тайфуна идет сильный дождь, одного человека смыло мощным потоком воды после того, как река вышла из берегов.
В настоящее время эпицентр тайфуна находится над префектурой Аити. Интенсивность выпадения осадков приближается к 100 мм в секунду, а скорость порывов ветра достигает 40 метров в секунду. В связи с этим в центральной части страны нарушены авиасообщение и работа железнодорожного транспорта. В общей сложности отменены или задержаны более 180 рейсов, около 14 поездов не смогли отправиться с вокзалов, в том числе Токио.
Как ожидается, тайфун "Малакас", ставший уже 16-м в этом году в Тихом океане, достигнет столичного района 21 сентября, однако уже несколько часов здесь идет сильный дождь.