СМИ: пять детей погибли в результате ДТП с участием школьного автобуса в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Пятеро детей погибли во вторник в результате ДТП с участием школьного автобуса в городе Амритсар на северо-западе страны. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

По сведениям агентства, школьный автобус, развозивший детей по домам после окончания занятий в школе, съехал с дороги и упал в канаву. Всего вавтобусе находилось 50 детей.

Полиция и руководство школы выехали на место происшествия, ведется спасательная операция. Пострадавшие дети были госпитализированы. Информации о степени тяжести пострадавших не приводится.