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СМИ: пять детей погибли в результате ДТП с участием школьного автобуса в Индии

Происшествия
20 сентября, 13:23 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 20, сентября. /ТАСС
Автобус, развозивший детей по домам после окончания занятий, съехал с дороги и упал в канаву
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Пятеро детей погибли во вторник в результате ДТП с участием школьного автобуса в городе Амритсар на северо-западе страны. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

По сведениям агентства, школьный автобус, развозивший детей по домам после окончания занятий в школе, съехал с дороги и упал в канаву. Всего вавтобусе находилось 50 детей.

Полиция и руководство школы выехали на место происшествия, ведется спасательная операция. Пострадавшие дети были госпитализированы. Информации о степени тяжести пострадавших не приводится.

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