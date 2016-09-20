СМИ: высотный самолет-разведчик ВВС США U-2 разбился в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Американский высотный самолет-разведчик U-2 разбился в Калифорнии. Оба пилота катапультировались, сообщил телеканал ABC.

"Мы можем подтвердить, что U-2 разбился в округе Саттер, штат Калифорния. Оба пилота катапультировались. Дальнейшая информация будет приведена позднее", - заявил представитель ВВС.

U-2 используется американской военной разведкой по всему миру с 1955 года, однако известность он приобрел в 1960 году, когда пилот ВВС США Фрэнсис Гэри Пауэрс, управлявший таким самолетом, был сбит советскими средствами ПВО над Уралом. Летчик на допросах признался, что осуществлял фотосъемку советских военно-промышленных объектов.

Пауэрс провел в тюрьме 21 месяц и вернулся домой в 1962 году, когда его обменяли на советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля (Вильяма Фишера), арестованного в США по обвинению в "ядерном шпионаже". Обломки американского самолета были переданы в Центральный музей вооруженных сил в Москве.

Самолеты U-2 в настоящее время применяются на Ближнем Востоке для разведки позиций группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Американская компания Lockheed Martin разрабатывает для ВВС США высотный самолет-разведчик следующего поколения, который может прийти на смену U-2. Об этом год назад сообщил руководитель этой программы Скотт Уинстед, по словам которого главное отличие новой машины состоит в использовании технологии "стелс", которая сделает ее невидимой для радаров противника.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье