СМИ: высотный самолет-разведчик ВВС США U-2 разбился в Калифорнии

В Казани объявлены имена 40 ученых-победителей конкурса мегагрантовНаука 20 сентября, 23:01
Барак Обама выступил с последней речью на сессии Генассамблеи ООНМеждународная панорама 20 сентября, 22:40
Знарок: звенья сборной РФ в матче с финнами могут быть такими же, как и в предыдущей игреСпорт 20 сентября, 21:19
"Бранджелина" распалась: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятсяКультура 20 сентября, 20:37
"Рай" Кончаловского: что мы знаем о фильме, выдвинутом на премию "Оскар"Культура 20 сентября, 19:15
"Барыс" прервал 10-матчевую победную серию ЦСКА в чемпионате КХЛСпорт 20 сентября, 18:53
Чуркин: соглашения по Сирии не могут выполняться, так как США отказываются их публиковатьПолитика 20 сентября, 18:45
Apple хочет запатентовать бумажный пакетЭкономика и бизнес 20 сентября, 18:20
РФС ведет работу, чтобы Фернандес смог сыграть в сборной до мая 2017 годаСпорт 20 сентября, 18:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Американский высотный самолет-разведчик U-2 разбился в Калифорнии. Оба пилота катапультировались, сообщил телеканал ABC.
"Мы можем подтвердить, что U-2 разбился в округе Саттер, штат Калифорния. Оба пилота катапультировались. Дальнейшая информация будет приведена позднее", - заявил представитель ВВС.
U-2 используется американской военной разведкой по всему миру с 1955 года, однако известность он приобрел в 1960 году, когда пилот ВВС США Фрэнсис Гэри Пауэрс, управлявший таким самолетом, был сбит советскими средствами ПВО над Уралом. Летчик на допросах признался, что осуществлял фотосъемку советских военно-промышленных объектов.
Пауэрс провел в тюрьме 21 месяц и вернулся домой в 1962 году, когда его обменяли на советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля (Вильяма Фишера), арестованного в США по обвинению в "ядерном шпионаже". Обломки американского самолета были переданы в Центральный музей вооруженных сил в Москве.
Самолеты U-2 в настоящее время применяются на Ближнем Востоке для разведки позиций группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Американская компания Lockheed Martin разрабатывает для ВВС США высотный самолет-разведчик следующего поколения, который может прийти на смену U-2. Об этом год назад сообщил руководитель этой программы Скотт Уинстед, по словам которого главное отличие новой машины состоит в использовании технологии "стелс", которая сделает ее невидимой для радаров противника.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.