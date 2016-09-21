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В Японии из-за жары за неделю госпитализированы 563 человека

Происшествия
21 сентября, 5:38 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Японские медики призывают людей подолгу не находиться на улице, носить головные уборы и по возможности пить как можно больше жидкости
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ТОКИО, 21 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. По крайней мере 563 человека госпитализированы в Японии за прошедшую неделю с тепловыми ударами. Об этом сообщило в среду главное пожарное управление страны, выполняющее также роль МЧС.

На большей части японской территории изнуряющая жара уже сошла на нет, однако в южных регионах стрелки термометров все еще держатся на отметке около 30 градусов Цельсия. На прошлой неделе с тепловыми ударами в Японии был госпитализирован 1501 человек.

В прошлом году из-за жары в Японии погибли более 100 человек, еще 53 тысячи были госпитализированы. Несмотря на то, что в дневные часы солнце уже не такое жаркое, японские медики призывают людей подолгу не находиться на улице, носить головные уборы и по возможности пить как можно больше жидкости.

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