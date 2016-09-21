В Индонезии не менее 10 человек погибли в результате оползня

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БАНГКОК, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли и двое числятся пропавшими без вести после оползня в провинции Западная Ява в Индонезии. Об этом сообщает Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
В результате разгула стихии пострадали еще 30 человек. По данным спасателей, оползень, произошедший во вторник вечером, спровоцирован наводнением и сильными дождями, наблюдающимися в регионе.
На месте ЧП ведутся работы по поиску и эвакуации пострадавших.