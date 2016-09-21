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В Индонезии не менее 10 человек погибли в результате оползня

Происшествия
21 сентября, 6:05 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 21, сентября. /ТАСС
В результате разгула стихии пострадали еще 30 человек
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БАНГКОК, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли и двое числятся пропавшими без вести после оползня в провинции Западная Ява в Индонезии. Об этом сообщает Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В результате разгула стихии пострадали еще 30 человек. По данным спасателей, оползень, произошедший во вторник вечером, спровоцирован наводнением и сильными дождями, наблюдающимися в регионе.

На месте ЧП ведутся работы по поиску и эвакуации пострадавших.

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