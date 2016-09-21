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На юго-востоке Москвы грабители отобрали у перевозчиков 23 млн рублей

Происшествия
21 сентября, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Злоумышленники угрожали пострадавшим пистолетом
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Грабители под угрозой пистолета отобрали у перевозчиков 23 млн рублей на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Преступники, угрожая пистолетом троим гражданам, отобрали у них сумки, в которых находились 23 млн рублей, после чего скрылись на автомобиле марки Mercedes, - сказали в пресс-службе. По данным главка, нападение совершили четверо неизвестных в Луговом проезде накануне вечером.

Для розыска и задержания автомашины с неизвестными был введен план "Перехват", в ходе которого сотрудники спецбатальона управления ГИБДД обнаружили машину налетчиков брошенной на 21-м км МКАД.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело, ведутся мероприятия для раскрытия преступления.

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