На юго-востоке Москвы грабители отобрали у перевозчиков 23 млн рублей

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Грабители под угрозой пистолета отобрали у перевозчиков 23 млн рублей на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.
"Преступники, угрожая пистолетом троим гражданам, отобрали у них сумки, в которых находились 23 млн рублей, после чего скрылись на автомобиле марки Mercedes, - сказали в пресс-службе. По данным главка, нападение совершили четверо неизвестных в Луговом проезде накануне вечером.
Для розыска и задержания автомашины с неизвестными был введен план "Перехват", в ходе которого сотрудники спецбатальона управления ГИБДД обнаружили машину налетчиков брошенной на 21-м км МКАД.
По факту разбоя возбуждено уголовное дело, ведутся мероприятия для раскрытия преступления.