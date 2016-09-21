Сотрудники саудовского аэропорта обнаружили тело в отсеке шасси самолета

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Сотрудники аэропорта им. короля Абдель Азиза в саудовском городе Джидда обнаружили на борту одного из прибывших самолетов тело погибшего мужчины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы аэропорта.
"В 12:00 (время совпадает с московским) сегодня, в среду, 21 сентября 2016 года по прибытию рейса номер 7207 авиакомпании Flynas, который ранее доставил в Нигерию паломников, специальные службы провели стандартную проверку самолета с целью его подготовки к следующему полету. В результате было обнаружено тело чернокожего мужчины в отсеке шасси", - следует из сообщения. В аэропорту также отметили, что все компетентные службы были поставлены в известность о данном инциденте.