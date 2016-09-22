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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Камчатке

Происшествия
22 сентября, 0:58 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, угроза цунами не объявлялась
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на территории Елизовского района Камчатки. Эпицентр располагался неподалеку от действующего вулкана Жупановский, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения располагался в 78 км от Петропавловска-Камчатского в долине между вулканами Дзензур и Жупановский. Глубина залегания очага составила 169 км", - сказал собеседник ТАСС.

Населенных пунктов в том районе нет, поэтому неизвестно, ощущалось ли землетрясение.

По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, угроза цунами не объявлялась.

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