Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на территории Елизовского района Камчатки. Эпицентр располагался неподалеку от действующего вулкана Жупановский, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения располагался в 78 км от Петропавловска-Камчатского в долине между вулканами Дзензур и Жупановский. Глубина залегания очага составила 169 км", - сказал собеседник ТАСС.

Населенных пунктов в том районе нет, поэтому неизвестно, ощущалось ли землетрясение.

По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, угроза цунами не объявлялась.