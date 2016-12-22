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ФСБ провела обыски в администрации Заводского района Саратова

Происшествия
22 декабря, 14:03 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 22, декабря. /ТАСС
Ранее было возбуждено дело в отношении неустановленных сотрудников администрации
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© Николай Галкин/ТАСС, архив

САРАТОВ, 22 декабря. /ТАСС/. ФСБ провело более 20 обысков, в том числе в администрации Заводского района, по делу о превышении полномочий сотрудниками.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ региона.

"Сегодня прошло более 20 обысков, в том числе в администрации Заводского района и дома у возможных подозреваемых. Ранее, 15 декабря, было возбуждено уголовное дело (о превышении полномочий) в отношении пока неустановленных сотрудников администрации и подведомственного учреждения МКУ "Централизованной бухгалтерии учреждений образования Заводского района Саратова", - сообщает пресс-служба ФСБ.

По данным ведомства, сотрудники администрации района неправомерно требовали от директоров образовательных и дошкольных учреждений досрочно расторгнуть договоры с компаниями, организующими питание детей, и заключить договоры с аффилированными бизнесменами.

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