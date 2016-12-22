Бывший итальянский губернатор приговорен к шести годам тюрьмы

РИМ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Бывший губернатор итальянской северной области Ломбардия ныне сенатор республики Роберто Формигони был приговорен судом первичной инстанции к шести годам тюрьмы по делу о мошенничестве и коррупции. Как сообщает агентство ANSA, у политика также были конфискованы €6,6 млн.

Кроме того, экс-губернатору запрещается на протяжении шести лет занимать любые государственные посты и баллотироваться на выборах. Формигони с 1995 года возглавлял одну из наиболее экономически и промышленно развитых итальянских областей, неоднократно переизбираясь.

В последний раз его переизбирали в 2010 году, однако он был вынужден досрочно уйти в отставку в 2013 году из-за коррупционного скандала в его администрации. В том же году он был избран в верхнюю палату (Сенат) от оппозиционной партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", которую потом покинул, перейдя в "Новый правый центр", поддерживающийся правительство.

Для того, чтобы наказание вступило в силу, необходимо, чтобы приговор был подтвержден в вышестоящих судебных инстанциях. Адвокаты Формигони уже заявили о том, что будут подавать апелляцию.

В случае, если все-таки приговор будет подтвержден, Формигони придется пройти процедуру исключения из Сената.