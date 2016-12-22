Бывший итальянский губернатор приговорен к шести годам тюрьмы

Мизулина назвала закон о госсистеме учета обучающихся вторжением в семьюОбщество 22 декабря, 16:58
Свердловские власти подарили Судаку памятник покровителю города Стефану СурожскомуНовости Урала 22 декабря, 16:56
Елизавета II и принц Филип направляются в СэндрингемМеждународная панорама 22 декабря, 16:55
Фигуристы Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате РоссииСпорт 22 декабря, 16:55
Фигуристка Кавагути назвала короткую программу на чемпионате России лучшей в сезонеСпорт 22 декабря, 16:52
Футболист "Баварии" Хуммельс покрасил волосы из-за проигранного спораСпорт 22 декабря, 16:47
Михалков разработал концепцию развития Ялтинской киностудииКультура 22 декабря, 16:44
Новую ледовую арену планируют построить в Екатеринбурге к 2018 годуСпорт 22 декабря, 16:39
Премьер Турции: виновные в гибели Андрея Карлова будут наказаныМеждународная панорама 22 декабря, 16:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Бывший губернатор итальянской северной области Ломбардия ныне сенатор республики Роберто Формигони был приговорен судом первичной инстанции к шести годам тюрьмы по делу о мошенничестве и коррупции. Как сообщает агентство ANSA, у политика также были конфискованы €6,6 млн.
Кроме того, экс-губернатору запрещается на протяжении шести лет занимать любые государственные посты и баллотироваться на выборах. Формигони с 1995 года возглавлял одну из наиболее экономически и промышленно развитых итальянских областей, неоднократно переизбираясь.
В последний раз его переизбирали в 2010 году, однако он был вынужден досрочно уйти в отставку в 2013 году из-за коррупционного скандала в его администрации. В том же году он был избран в верхнюю палату (Сенат) от оппозиционной партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", которую потом покинул, перейдя в "Новый правый центр", поддерживающийся правительство.
Для того, чтобы наказание вступило в силу, необходимо, чтобы приговор был подтвержден в вышестоящих судебных инстанциях. Адвокаты Формигони уже заявили о том, что будут подавать апелляцию.
В случае, если все-таки приговор будет подтвержден, Формигони придется пройти процедуру исключения из Сената.