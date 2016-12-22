Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший итальянский губернатор приговорен к шести годам тюрьмы

Происшествия
22 декабря, 16:02 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Роберто Формигони также запрещается на протяжении шести лет занимать любые государственные посты и баллотироваться на выборах
Материал из 1 страницы

РИМ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Бывший губернатор итальянской северной области Ломбардия ныне сенатор республики Роберто Формигони был приговорен судом первичной инстанции к шести годам тюрьмы по делу о мошенничестве и коррупции. Как сообщает агентство ANSA, у политика также были конфискованы €6,6 млн.

Кроме того, экс-губернатору запрещается на протяжении шести лет занимать любые государственные посты и баллотироваться на выборах. Формигони с 1995 года возглавлял одну из наиболее экономически и промышленно развитых итальянских областей, неоднократно переизбираясь.

В последний раз его переизбирали в 2010 году, однако он был вынужден досрочно уйти в отставку в 2013 году из-за коррупционного скандала в его администрации. В том же году он был избран в верхнюю палату (Сенат) от оппозиционной партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", которую потом покинул, перейдя в "Новый правый центр", поддерживающийся правительство.

Для того, чтобы наказание вступило в силу, необходимо, чтобы приговор был подтвержден в вышестоящих судебных инстанциях. Адвокаты Формигони уже заявили о том, что будут подавать апелляцию.

В случае, если все-таки приговор будет подтвержден, Формигони придется пройти процедуру исключения из Сената.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Италия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
7
Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков
Андрей Карлов (справа) в галерее современного искусства в Анкаре, 19 декабря
12
В Анкаре совершено покушение на посла РФ
Интересное
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Такой разный Брежнев: факты из жизни генсека СССР
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался внук Сталина
2
Момент взрыва в переходе на станции "Коломенская" попал на видео
3
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
4
Минстрой ожидает рост цен на жилье в России в 2017 году
5
Варваре Карауловой дали 4,5 года за попытку примкнуть к ИГ
6
В Москве двое угонщиков совершили девять аварий, скрываясь от полиции
7
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
Темы дня
Реклама