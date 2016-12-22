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СМИ: в Швеции подрались более 100 школьников

Происшествия
22 декабря, 18:01 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева
Через полчаса после прибытия полиции драку удалось прекратить
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© EPA/ADAM IHSE, архив

СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Около 100-150 учеников приняли в четверг участие в драке в школе имени Кнута Хана в городе Роннебю на юге Швеции, сообщает телеканал SVT. Это произошло в последний день осеннего семестра перед рождественскими каникулами, после торжественной церемонии окончания занятий.

На место происшествия прибыло несколько патрулей полиции и машина скорой помощи. Данные о пострадавших не приводятся.

"Я никогда не видел чего-нибудь подобного в школе. Могу только сравнить это с дракой футбольных хулиганов, свидетелем которой я стал 20 лет назад", - отметил директор Ронни Маттсон.

По его словам, через полчаса после прибытия полиции драку удалось прекратить. В ней также участвовали учащиеся из соседней школы.

Все школьники были отправлены домой, здание учебного учреждения закрыто. Но администрация боится, что разборки между зачинщиками драки продолжатся вечером на улице, поэтому в центральную часть города направлены наряды полиции.

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