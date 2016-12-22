СМИ: в Швеции подрались более 100 школьников

СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Около 100-150 учеников приняли в четверг участие в драке в школе имени Кнута Хана в городе Роннебю на юге Швеции, сообщает телеканал SVT. Это произошло в последний день осеннего семестра перед рождественскими каникулами, после торжественной церемонии окончания занятий.

На место происшествия прибыло несколько патрулей полиции и машина скорой помощи. Данные о пострадавших не приводятся.

"Я никогда не видел чего-нибудь подобного в школе. Могу только сравнить это с дракой футбольных хулиганов, свидетелем которой я стал 20 лет назад", - отметил директор Ронни Маттсон.

По его словам, через полчаса после прибытия полиции драку удалось прекратить. В ней также участвовали учащиеся из соседней школы.

Все школьники были отправлены домой, здание учебного учреждения закрыто. Но администрация боится, что разборки между зачинщиками драки продолжатся вечером на улице, поэтому в центральную часть города направлены наряды полиции.