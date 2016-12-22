От взрыва баллона у станции метро "Коломенская" пострадали восемь человек

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в подземном переходе у станции метро "Коломенская" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах столицы.
"По уточенной информации, всего пострадали восемь человек, пять из них находятся в больницах, троим оказана помощь на месте", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что среди пострадавших как рабочие, которые вели сварочные работы, так и прохожие, в том числе пожилая женщина.
Ранее сообщалось, что кКомпания-подрядчик, которая проводила строительные работы в переходе южного вестибюля станции, отстранена от работ.