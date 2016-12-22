Маре Багдасарян присудили еще 6 тыс. рублей штрафов за нарушение ПДД

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мировой суд оштрафовал еще на 6 тысяч рублей участницу так называемых уличных гонок Мару Багдасарян за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

"Судья по результатам рассмотрения административных дел с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил по делам наказания в виде административных штрафов в размере на общую сумму 6 тысяч рублей. На судебные заседания Багдасарян не явилась", - сказал он.

Всего за 12 дней судебных заседаний было рассмотрено 72 дела об административных правонарушениях. В качестве наказания Багдасарян назначено 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 суток и на 14 суток.

Девушка была задержана сотрудниками полиции 6 ноября на Ленинском проспекте в Москве. В отношении нее был составлен административный материал за нарушение правил парковки. Ей также вменяется уклонение от уплаты административного штрафа за нарушение правил дорожного движения (ст. 20.25 КоАП РФ). Эта статья предусматривает наказание от штрафа в размере 1 тыс. рублей до 15 суток ареста.

Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках золотой молодежи на внедорожнике Mercedes-Benz. За участие в гонках и нарушение правил дорожного движения она отбыла 10-дневный административный арест. Позднее в СМИ появилась информация, что она пригрозила обнародовать записи переговоров с сотрудниками столичной полиции, якобы вымогавшими 500 тыс. долларов у владельца внедорожника Руслана Шамсуарова.