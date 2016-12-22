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У берегов Франции затонули два судна Moller-Maersk, применявшиеся при добыче нефти

Происшествия
22 декабря, 19:39 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Как сообщается, на кораблях не было экипажа, поэтому никто не пострадал
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© EPA/MAURITZ ANTIN

ПАРИЖ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Два судна датской компании Moller-Maersk затонули в четврег у берегов Франции. Сделанное в Копенгагене соответствующее заявление представителя фирмы, занимающейся морскими перевозками, приводит агентство Reuters.

Причина и место инцидента не указываются. Затонувшие корабли Maersk Searcher и Maersk Shipper являлись техническими судами, применявшимися во время добычи нефти на шельфе. Они отслужили свой срок и транспортировались в Турцию для утилизации на металлолом. На них не было экипажа, поэтому никто не пострадал.

Суда имели водоизмещение около 3500 тонн при длине корпуса 82 метра. Перед транспортировкой их резервуары были очищены от топлива и смазочных материалов, сообщила компания.

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