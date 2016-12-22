Заключенные устроили бунт в одной из тюрем Великобритании

ЛОНДОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Бунт заключенных произошел в четверг в тюрьме "Свейлсайд", расположенной неподалеку от деревни Истчерч на острове Шеппи в английском графстве Кент. Об этом информировала Ассоциация тюремных служащих.

По ее утверждению, в бунте принимают участие полсотни заключенных, в результате их действий власти "потеряли контроль над одним крылом тюрьмы".

В "Свэйлсайд" содержатся заключенные, которые не представляют большой опасности для окружающих в самой тюрьме, но чей побег оттуда может создать большую угрозу для общества.

По свидетельству очевидцев, на тюремное здание в данный момент направлены яркие лучи прожекторов.

Это уже второй бунт в Англии менее чем за неделю. 16 декабря произошли беспорядки в тюрьме английского города Бирмингем, в котором участвовали 600 заключенных.