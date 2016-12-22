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Заключенные устроили бунт в одной из тюрем Великобритании

Происшествия
22 декабря, 22:43 UTC+3 /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
В бунте принимают участие полсотни заключенных, в результате их действий власти "потеряли контроль над одним крылом тюрьмы"
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ЛОНДОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Бунт заключенных произошел в четверг в тюрьме "Свейлсайд", расположенной неподалеку от деревни Истчерч на острове Шеппи в английском графстве Кент. Об этом информировала Ассоциация тюремных служащих.

По ее утверждению, в бунте принимают участие полсотни заключенных, в результате их действий власти "потеряли контроль над одним крылом тюрьмы".

В "Свэйлсайд" содержатся заключенные, которые не представляют большой опасности для окружающих в самой тюрьме, но чей побег оттуда может создать большую угрозу для общества.

По свидетельству очевидцев, на тюремное здание в данный момент направлены яркие лучи прожекторов.

Это уже второй бунт в Англии менее чем за неделю. 16 декабря произошли беспорядки в тюрьме английского города Бирмингем, в котором участвовали 600 заключенных.

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