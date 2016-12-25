Глава Минобороны РФ проводит совещание по организации поисков пропавшего Ту-154

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание с руководством Вооруженных сил по организации поисков пропавшего в районе Сочи Ту-154. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проводит совещание по видео-конференц-связи с руководством Вооруженных сил РФ по организации поисково-спасательных мероприятий пропавшего в районе города Сочи самолета Ту-154", - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны подтвердили факт исчезновения самолета, на борту которого находится 91 человек. На Ту-154 в Сирию летели военные, представители СМИ, музыканты ансамбля имени Александрова.
Исчезновение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий