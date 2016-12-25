Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пост полиции обстрелян в Дагестане, пострадавших нет

Происшествия
25 декабря, 10:39 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 25, декабря. /ТАСС
На месте происшествия найдены гильзы калибра 7.62 мм, сообщил представитель пресс-службы МВД Дагестана
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 25 декабря. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли пост полиции в дагестанском Кизилюрте, пострадавших нет, сообщил в воскресенье ТАСС представитель пресс-службы МВД Дагестана.

"В ночь на воскресенье, в 02:45 мск, неизвестные со стороны поля обстреляли стационарный пост полиции, расположенный на въезде в город Кизилюрт, жертв и пострадавших нет. На здании поста имеются пулевые пробоины. Полицейские открывали ответный огонь, идут мероприятия по поиску преступников", - сказал собеседник.

По его словам, по факту обстрела возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и 222 (незаконный оборот оружия).

По словам собеседника, на месте происшествия найдены гильзы калибра 7.62 мм.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
7
Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154
3
Доктор Лиза числится в списках пассажиров разбившегося в Сочи Ту-154
4
На месте крушения Ту-154 найдены документы журналистов Первого канала и тело погибшего
5
Обнаружены тела четырех погибших на месте крушения Ту-154 в Сочи
6
Польская община на Украине потребовала от Киева автономии для Львовской области
7
Катастрофы самолетов Ту-154 с 2000 года. Досье
Темы дня
Реклама