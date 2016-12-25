Пост полиции обстрелян в Дагестане, пострадавших нет

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МАХАЧКАЛА, 25 декабря. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли пост полиции в дагестанском Кизилюрте, пострадавших нет, сообщил в воскресенье ТАСС представитель пресс-службы МВД Дагестана.
"В ночь на воскресенье, в 02:45 мск, неизвестные со стороны поля обстреляли стационарный пост полиции, расположенный на въезде в город Кизилюрт, жертв и пострадавших нет. На здании поста имеются пулевые пробоины. Полицейские открывали ответный огонь, идут мероприятия по поиску преступников", - сказал собеседник.
По его словам, по факту обстрела возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и 222 (незаконный оборот оружия).
По словам собеседника, на месте происшествия найдены гильзы калибра 7.62 мм.