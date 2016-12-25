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Медведев: катастрофа Ту-154 будет тщательно расследована

Происшествия
25 декабря, 13:14 UTC+3
По словам премьер-министра РФ, всем, кого затронула трагедия, окажут необходимую помощь
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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Обстоятельства катастрофы самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря в Сочи, будут тщательно расследованы. Всем, кого затронула трагедия, окажут необходимую помощь, заверил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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"Эта страшная трагедия унесла жизни людей, полных сил и планов. В числе погибших журналисты, военнослужащие и музыканты знаменитого ансамбля имени Александрова. Они летели в Сирию с очень доброй и мирной миссией... Обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы, и всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая помощь", - приводит слова Медведева пресс-служба кабмина.

Медведев также выразил соболезнования родным, близким и коллегам пассажиров разбившегося Ту-154.

"С этой тяжелой утратой невозможной смириться, она - невосполнима. Сегодня это большое горе разделяют миллионы людей", - сказал премьер-министр России.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились военнослужащие, журналисты и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. На борту самолета в общей сложности находились 92 человека. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").

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