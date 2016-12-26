В Астрахани горит кинотеатр "Октябрь"

АСТРАХАНЬ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Главный кинотеатр - "Октябрь" - горит в центре Астрахани, предварительная площадь возгорания составляет порядка 300 кв. метров. Пострадавших нет, сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы МЧС Дмитрий Дубровский.

"Сообщение о пожаре поступило в 01:47 по местному времени (в 00.47 мск). После того, как на место прибыли пожарные, был объявлен повышенный номер вызова. Площадь возгорания составляет порядка 300 кв. метров, пока сложно установить точно, так как в здании сильное задымление. Пострадавших нет", - уточнил он.

Дубровский также отметил, что горит та часть здания, где находится зимний сад. Сейчас на месте происшествия работают более 15 единиц техники и порядка 40 человек личного состава МЧС.

Кинотеатр "Октябрь" был построен в 1909 году, это единственный кинотеатр в России с зимним садом, он расположен в центре Астрахани. В зимнем саду растут несколько пальм, некоторым из них уже более 150 лет, а также другие редкие виды растений из Бразилии, Мексики, Австралии и Южной Америки. В настоящее время в здании идет капитальный ремонт, кинотеатр планировали открыть в 2017 году.