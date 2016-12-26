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На севере Москвы совершено вооруженное ограбление ювелирного магазина

Происшествия
26 декабря, 21:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
В ходе налета никто из покупателей и персонала магазина не пострадал
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Неизвестный с пистолетом ограбил ювелирный магазин на севере Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, в ходе налета никто из покупателей и персонала магазина не пострадал.

"Неизвестный вошел в ювелирный магазин в доме 56 на Ленинградском проспекте, угрожая пистолетом персоналу, мужчина похитил с витрины ювелирные украшения и скрылся", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, принимаются меры для поиска преступника. Сумма похищенных ценностей устанавливается.

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