На севере Москвы совершено вооруженное ограбление ювелирного магазина

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Неизвестный с пистолетом ограбил ювелирный магазин на севере Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, в ходе налета никто из покупателей и персонала магазина не пострадал.
"Неизвестный вошел в ювелирный магазин в доме 56 на Ленинградском проспекте, угрожая пистолетом персоналу, мужчина похитил с витрины ювелирные украшения и скрылся", - сказали в пресс-службе.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, принимаются меры для поиска преступника. Сумма похищенных ценностей устанавливается.