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На Дальнем Востоке возбуждено уголовное дело о выводе в Латвию валюты на 1,2 млрд рублей

Происшествия
27 декабря, 4:36 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
При этом зарегистрированная мужчиной российская компания не вела внешнеэкономическую деятельность
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ХАБАРОВСК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Хабаровская таможня возбудила уголовное дело о незаконном выводе валюты в Латвию в отношении гражданина России. Об этом сообщила пресс-секретарь таможни Виктория Алешина.

"Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (Ст. 193. 1 УК РФ) в отношении гражданина России, совершившего незаконный вывод в Латвию более 1 миллиарда 200 миллионов рублей", - сказал Алешина.

От имени зарегистрированной мужчиной фирмы на счет латвийской компании, с которой был заключен договор транспортной экспедиции, был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около $21 млн 380 тыс., что в переводе на российские рубли составляет более 1,2 млрд рублей. При этом сама российская компания не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались. Платежи осуществлялись в течение 5 месяцев.

Незаконный вывод валюты в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет, уточнила представитель таможни.

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