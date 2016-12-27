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В Подмосковье при попытке квартирной кражи задержан "вор в законе" Бесо Руставский

Происшествия
27 декабря, 8:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Также задержан его сообщник. Вместе они проникли в квартиру пожилой женщины и похитили деньги, часы и бутылку спиртного
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Подмосковные полицейские задержали "вора в законе" Бесо Руставского при попытке квартирной кражи в Красногорском районе. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Красногорскому району задержаны с поличным двое ранее судимых местных жителей в возрасте 39 и 34 лет один из которых является так называемым "вором в законе", именуемый как "Бесо Руставский", подозреваемые в совершении квартирной кражи", - сообщила она.

Злоумышленники проникли в квартиру пожилой женщины на улице Ильинское шоссе и похитили деньги, часы и бутылку спиртного. "При личном досмотре у правонарушителей обнаружены и изъяты вещи принадлежащие потерпевшей, а также набор инструментов для отпирания замков", - добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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