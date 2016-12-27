Задержанный по делу об отравлениях замглавы иркутского Роспотребнадзора госпитализирован

Вышедший из строя спутник ГЛОНАСС отдадут специалистам для опытовКосмос 27 декабря, 11:09
Авиакомпания "Аврора" за 11 месяцев увеличила перевозки пассажиров на 21%Транспорт 27 декабря, 11:09
Бывший мэр Москвы Лужков выписан из больницыОбщество 27 декабря, 11:08
FIVB поддержит развитие снежного волейбола в РоссииСпорт 27 декабря, 11:08
Аршавин забил в 2016 году самый красивый гол за "Кайрат" по версии клубаСпорт 27 декабря, 11:06
Президент Молдавии отправил в отставку министра-сторонника НАТОМеждународная панорама 27 декабря, 11:05
Захарова: Вашингтон нацелился на подрыв ядерного паритета с РоссиейПолитика 27 декабря, 11:00
Школы Троицка закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИНовости Урала 27 декабря, 10:59
Петербург в январе объявят конкурс на проектирование Восточного скоростного диаметраТранспорт 27 декабря, 10:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИРКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Замглавы управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов, ставший фигурантом уголовного дела о халатности в связи с массовым отравлением суррогатом в Иркутске, госпитализирован с сердечным приступом. Это не позволило суду избрать меру пресечения чиновнику, сообщил корреспонденту ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
"Лужнов сейчас находится в больнице, куда он был госпитализирован с сердечным приступом. По состоянию здоровья он не может принимать сейчас участие в следственных действиях, поэтому избрание меры пресечения ему было отложено до выписки из больницы", - сказал собеседник агентства.
В Кировском районном суде ТАСС сообщили, что "материалы на Лужнова (для избрания меры пресечения - прим. ТАСС) поступали". "Они были оставлены без рассмотрения и возвращены следствию, так как подозреваемый не был доставлен в суд ко времени заседания", - сказала представитель суда.
Ранее ТАСС сообщал, что Лужнов является одним из 23 задержанных в рамках по делу по массовому отравлению концентратом "Боярышник" в Иркутске, в результате которого, по последним данным скончались 77 человек. В отношении него возбуждено уголовное дело статье 293 УК РФ "Халатность". Следствием установлено, что с мая текущего года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области суррогата, а чиновник Лужнов не предпринял необходимых мер по проверке указанных в них фактов.
Большинству фигурантов дела об отравлении в Иркутске уже избрана мера пресечения: пятеро арестованы, 11 отправлены под домашний арест. Женщина-инвалид, работавшая продавцом в одной из торговых точек, где продавали "Боярышник", была отпущена из зала суда по состоянию здоровья.