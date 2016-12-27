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Задержанный по делу об отравлениях замглавы иркутского Роспотребнадзора госпитализирован

Происшествия
27 декабря, 10:28 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 27, декабря. /ТАСС
Избрание меры пресечения Михаилу Лужнову отложено до выписки из больницы
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ИРКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Замглавы управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов, ставший фигурантом уголовного дела о халатности в связи с массовым отравлением суррогатом в Иркутске, госпитализирован с сердечным приступом. Это не позволило суду избрать меру пресечения чиновнику, сообщил корреспонденту ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Лужнов сейчас находится в больнице, куда он был госпитализирован с сердечным приступом. По состоянию здоровья он не может принимать сейчас участие в следственных действиях, поэтому избрание меры пресечения ему было отложено до выписки из больницы", - сказал собеседник агентства.

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В деле об отравлении "Боярышником" в Иркутской области уже 23 фигуранта

В Кировском районном суде ТАСС сообщили, что "материалы на Лужнова (для избрания меры пресечения - прим. ТАСС) поступали". "Они были оставлены без рассмотрения и возвращены следствию, так как подозреваемый не был доставлен в суд ко времени заседания", - сказала представитель суда.

Ранее ТАСС сообщал, что Лужнов является одним из 23 задержанных в рамках по делу по массовому отравлению концентратом "Боярышник" в Иркутске, в результате которого, по последним данным скончались 77 человек. В отношении него возбуждено уголовное дело статье 293 УК РФ "Халатность". Следствием установлено, что с мая текущего года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области суррогата, а чиновник Лужнов не предпринял необходимых мер по проверке указанных в них фактов.

Большинству фигурантов дела об отравлении в Иркутске уже избрана мера пресечения: пятеро арестованы, 11 отправлены под домашний арест. Женщина-инвалид, работавшая продавцом в одной из торговых точек, где продавали "Боярышник", была отпущена из зала суда по состоянию здоровья.

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