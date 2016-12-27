В Орехово-Зуеве задержан мужчина, угрожавший взорвать банк из-за долгов по ипотеке

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии и полиция задержали в подмосковном Орехово-Зуеве мужчину, который угрожал взорвать отделение банка, сообщили ТАСС в правоохранительных органах области.

"Неизвестный сегодня вошел в отделение банка, расположенное на Цветном бульваре Орехово-Зуева, где угрожал произвести взрыв самодельного устройства. Правонарушитель был задержан прибывшими на место ЧП сотрудниками Росгвардии и полиции", - сказал собеседник агентства.

К настоящему времени инцидент исчерпан, сообщили ТАСС в пресс- службе ВТБ.

"Подтверждаем информацию об инциденте в одном из офисов ВТБ 24 в Орехово-Зуево. В данный момент инцидент исчерпан, правоохранительные органы работают на месте происшествия", - сообщили в ВТБ.

По предварительным данным, мотивом поступка мужчины стали его долги по ипотеке. Правонарушитель доставлен в отдел полиции для разбирательства.