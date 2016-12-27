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Обвиняемый в контрабанде алкоголя предприниматель Михальченко останется в СИЗО до 29 марта

Происшествия
27 декабря, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Суд также продлил меру пресечения обвиняемому по тому же делу заместителю гендиректора ООО "Контрейл логистик северо-запад" Анатолию Киндзерскому
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник продлил на три месяца срок ареста предпринимателю Дмитрию Михальченко, обвиняемому в контрабанде элитного алкоголя, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок содержания Михальченко под стражей до 29 марта 2017 года", - огласила решение судья.

Во вторник суд продлил на тот же срок меру пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому по тому же делу заместителю гендиректора ООО "Контрейл логистик северо-запад" Анатолию Киндзерскому.

В подготовительной части судебного заседания защитник обвиняемого попросил суд закрыть заседание от СМИ и слушателей в связи с тем, что по делу есть новые показания, которые могут повлиять на личную жизнь его подзащитного. Следователь и прокурор не возражали против этого ходатайства. Выслушав позиции сторон, суд удовлетворил ходатайство защиты.

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Уголовное дело по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу алкогольной продукции, совершенное организованной группой") было возбужденно по факту контрабанды алкоголя в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей.

Обвинение было предъявлено генеральному директору холдинговой компании "Форум" Дмитрию Михальченко, его заместителю Борису Коревскому, заместителю генерального директора ООО "Контрейл логистик северо-запад" Анатолию Киндзерскому и директору ООО "Юго-Восточная торговая компания" Илье Пичко. Все они были арестованы, позднее Пичко был отпущен судом под залог в 10 млн рублей, а Киндзерский, который заключил сделку со следствием, отправлен под домашний арест. Срок предварительного следствия по делу установлен до 29 марта.

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