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В Бразилии полицейская тяжело ранила женщину из-за недовольства шумной вечеринкой

Происшествия
28 декабря, 5:01 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Сообщается, что сотрудница полиции живет в доме, расположенном рядом с местом проведения корпоратива
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Следователь бразильской полиции открыла стрельбу по гостям новогоднего корпоратива, организованного в городе Куритиба на юге стране. Как сообщил во вторник интернет-портал UOL, в результате инцидента одна из присутствующих на празднике официанток получила тяжелое ранение в голову.

Пострадавшая 50-летняя Розария Миранда да Силва находится в больнице, где врачи по-прежнему борются за ее жизнь. По данным правоохранительных органов, действия сотрудницы полиции объясняются ее недовольством шумной вечеринкой.

"Она живет в доме, расположенном рядом с местом проведения корпоратива. Согласно ее показаниям, вечеринка началась около 19:00 часов. Около полуночи или часу ночи шум продолжался. Поэтому она сначала бросила несколько петард, чтобы гости праздника вели себя поспокойнее", - заявил следователь Фабиу Амаро, который ведет дело.

Когда эта тактика не дала результатов, женщина сделала несколько выстрелов из своего оружия и, по ее словам, случайно попала в голову официантке. Имя сотрудницы полиции, устроившей стрельбу, не сообщается. На следующий день после инцидента она пришла с повинной. Во время процесса, открытому по статье "покушение на убийство", женщина будет находиться на свободе.

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