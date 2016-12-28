Полиция Москвы начала проверку по заявлению о краже от скрипачки Сары Чанг

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Полиция Москвы начала проверку по заявлению о краже от американской скрипачки Сары Чанг, прибывшей в Москву, где она выступит с концертом. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Вечером 27 декабря в отдел полиции по Тверскому району Москвы обратилась женщина, которая сообщила, что обнаружила пропажу личных вещей из багажа после перелета из Филадельфии в Москву с пересадкой в Лондоне. По данному факту проводится проверка в порядке статей 144 и 145 УПК РФ", - отметили в полиции, добавив, что по результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что скрипачку при перелете обокрали на сумму около 12 тыс. долларов - из ее багажа пропали вещи и драгоценности. Как отметил представитель организаторов ее концерта, Чанг не знает, в какой момент произошло ограбление.

Сара Чанг - самая молодая обладательница награды зала славы Hollywood Bowl. В Москве она даст концерт в рамках фестиваля "Новый год в консерватории". Выступление в сопровождении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова и под управлением дирижера Большого театра Александра Соловьева состоится 29 декабря в Большом зале Московской консерватории.