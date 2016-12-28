Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция Москвы начала проверку по заявлению о краже от скрипачки Сары Чанг

Происшествия
28 декабря, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Скрипачку при перелете обокрали на сумму около 12 тыс. долларов - из ее багажа пропали вещи и драгоценности
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Полиция Москвы начала проверку по заявлению о краже от американской скрипачки Сары Чанг, прибывшей в Москву, где она выступит с концертом. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Вечером 27 декабря в отдел полиции по Тверскому району Москвы обратилась женщина, которая сообщила, что обнаружила пропажу личных вещей из багажа после перелета из Филадельфии в Москву с пересадкой в Лондоне. По данному факту проводится проверка в порядке статей 144 и 145 УПК РФ", - отметили в полиции, добавив, что по результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что скрипачку при перелете обокрали на сумму около 12 тыс. долларов - из ее багажа пропали вещи и драгоценности. Как отметил представитель организаторов ее концерта, Чанг не знает, в какой момент произошло ограбление.

Сара Чанг - самая молодая обладательница награды зала славы Hollywood Bowl. В Москве она даст концерт в рамках фестиваля "Новый год в консерватории". Выступление в сопровождении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова и под управлением дирижера Большого театра Александра Соловьева состоится 29 декабря в Большом зале Московской консерватории.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
20
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат
2
Минздрав рассказал о фантастических результатах первого российского препарата против рака
3
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
4
Биография Елизаветы Глинки
5
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
6
Российские саперы нашли в Алеппо боеприпасы производства США, Германии и Болгарии
7
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
Темы дня
Реклама