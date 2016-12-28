Генпрокуратура потребовала от "Роснано" устранить нарушения при закупках

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России внесла представление председателю правления АО "Роснано", потребовав устранить нарушения с несвоевременной оплатой при закупках и наказать виновных. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, проведенная прокуратурой проверка Роснано выявила нарушения законодательства в части своевременной оплаты по заключенным договорам с предпринимателями.
"Несмотря на то, что несвоевременная оплата компанией обязательств по исполненным договорам создавала предпосылки наступления для них негативных социально-экономических последствий, связанных с возникновением задолженности по зарплате, налогам и сборам, предусмотренные соглашениями услуги оплачивались ("Роснано") контрагентам с нарушением установленных сроков от двух рабочих дней до одного года", - отметили в Генпрокуратуре.
Кроме того, отметили в прокуратуре, "Роснано" допускалось несвоевременное размещение в единой информационной системе в сфере закупок необходимых сведений.
"В целях устранения выявленных нарушений Генеральной прокуратурой Российской Федерации председателю правления компании внесено представление. Поставлен вопрос об ответственности виновных лиц", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что прокуроры продолжают работу по пресечению нарушений законодательства в части, касающейся своевременной оплаты заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам и договорам с предпринимателями.